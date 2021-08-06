Минприроды предлагает увеличить затраты на борьбу с пожарами до 14 миллиардов рублей

19:01
Фото: AP/TAСС/Ivan Nikiforov
Минприроды предлагает увеличить затраты на борьбу с лесными пожарами до 14 миллиардов рублей. На совещании президента РФ Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ глава ведомства Александр Козлов заявил, что нынешних фактически затраченных субвенций недостаточно. Для борьбы с пожарами необходимо еще 8 миллиардов рублей.
Козлов подчеркнул, что эта сумма определена на основе данных региональных лесных ведомств, добавив, что увеличить субвенции необходимо уже в текущий бюджетный период.
"Регионам нужно их видеть заранее, в начале года, чтобы спланировать: вовремя найти и обучить лесных пожарных, вакцинировать их от клещевого энцефалита, законтрактовать авиацию. Потому что когда лес уже горит, то деньгами его не потушить", – отметил глава Минприроды.
В свою очередь, глава МЧС России Евгений Зиничев предложил вернуть контрольные и надзорные функции по охране, защите и воспроизводству лесов на федеральный уровень, а также установить ответственность за непринятие мер в пределах конкретного срока с учетом сложности пожара по локализации и ликвидации.
Кроме того, глава МЧС заявил о необходимости увеличения штатной численности работников лесной охраны до норматива.
Прокомментировал Зиничев и ситуацию с июльскими пожарами в Челябинской области. Причиной их возникновения министр назвал неосторожное обращение с огнем и сухую грозу.
"По фактам перехода огня на населенные пункты дознавателями МЧС возбуждены уголовные дела", – сообщил глава МЧС России.
Владимир Путин осмотрел пострадавшие от пожаров территории Челябинской области
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