Четыре человека погибли в ДТП в ТиНАО

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На Калужском шоссе в ТиНАО произошло ДТП с участие грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На Калужское шоссе в поселении Вороновское произошло столкновение КамАЗа с легковым автомобилем Kia", – отметил собеседник агентства.

По его словам, все погибшие – пассажиры легковушки, всем им примерно 20–25 лет. Уточняется также, что грузовой автомобиль перевозил молоко в специальной емкости.

Ранее на Ленинском проспекте в районе дома 35 столкнулись два автомобиля такси. Автомобиль Skoda при перестроении задел Volkswagen, в результате чего пострадали 10-летний мальчик, находившийся в одном из такси, и 18-летний пассажир второго автомобиля.

