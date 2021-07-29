Три человека погибли в загоревшемся после аварии BMW в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "112"

Три человека погибли в дорожной аварии в Подмосковье. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Там заявили о полученном в 08:20 сообщении о съехавшем в кювет и загоревшемся на 9-м километре Тураевского шоссе в Лыткарине автомобиле BMW.

"В результате ДТП трое человек погибли", – сказали в региональном главке.

В ведомстве добавили, что на месте аварии работает полиция. Также проводится проверка.

Ранее сообщалось о серьезной аварии под Саратовом. Там столкнулись и загорелись сразу четыре легковушки. В результате погиб один человек.

