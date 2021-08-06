В ДТП на Ленинском проспекте пострадали молодой человек и ребенок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Ленинском проспекте столкнулись два автомобиля такси, в результате чего пострадали молодой человек и ребенок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по столице.

"На Ленинском проспекте в районе дома 35 водитель такси Skoda при перестроении совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате пострадали 10-летний мальчик в автомобиле Skoda и 18-летний пассажир второго автомобиля", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом "резаная рана головы". Молодому человеку также оказывают медицинскую помощь.

Ранее на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области произошла крупная авария. На дороге столкнулись семь легковых и две грузовые машины.

В результате происшествия погибли три человека, включая двоих детей. Еще четыре человека госпитализированы.