В ДТП на Ленинском проспекте пострадали молодой человек и ребенок

15:49
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Ленинском проспекте столкнулись два автомобиля такси, в результате чего пострадали молодой человек и ребенок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по столице.
"На Ленинском проспекте в районе дома 35 водитель такси Skoda при перестроении совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате пострадали 10-летний мальчик в автомобиле Skoda и 18-летний пассажир второго автомобиля", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом "резаная рана головы". Молодому человеку также оказывают медицинскую помощь.
Ранее на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области произошла крупная авария. На дороге столкнулись семь легковых и две грузовые машины.
В результате происшествия погибли три человека, включая двоих детей. Еще четыре человека госпитализированы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: