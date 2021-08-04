В ДТП на Боровском шоссе пострадали 11 человек

14:47
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В крупном ДТП с автобусом на Боровском шоссе пострадали 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести, еще два человека в тяжелом состоянии. Всем им сейчас оказывается медицинская помощь.
Четверым пострадавшим, включая двух детей, помощь специалистов не потребовалась.
На место происшествия уже прибыли несколько бригад Центра медицины катастроф города Москвы и бригады скорой медицинской помощи. Кроме того, на место аварии был отправлен медицинский вертолет ЦЭМП.
По предварительным данным ГИБДД, ДТП произошло из-за водителя автобуса, который не справился с управлением при перестроении.
ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса произошло на Боровском шоссе в районе дома № 1к1.
С места аварии был экстренно эвакуирован пострадавший мужчина в тяжелом состоянии. Для этого был привлечен вертолет Московского авиационного центра.
Беременная женщина пострадала в аварии с автобусом на Боровском шоссе
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