В ДТП на Боровском шоссе пострадали 11 человек

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В крупном ДТП с автобусом на Боровском шоссе пострадали 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести, еще два человека в тяжелом состоянии. Всем им сейчас оказывается медицинская помощь.

Четверым пострадавшим, включая двух детей, помощь специалистов не потребовалась.

На место происшествия уже прибыли несколько бригад Центра медицины катастроф города Москвы и бригады скорой медицинской помощи. Кроме того, на место аварии был отправлен медицинский вертолет ЦЭМП.

По предварительным данным ГИБДД, ДТП произошло из-за водителя автобуса, который не справился с управлением при перестроении.

ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса произошло на Боровском шоссе в районе дома № 1к1.

С места аварии был экстренно эвакуирован пострадавший мужчина в тяжелом состоянии. Для этого был привлечен вертолет Московского авиационного центра.

