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Прокуратура взяла на контроль дело о ДТП на Боровском шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой полицейскими по факту ДТП с рейсовым автобусом", – говорится в сообщении.

ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса произошло на Боровском шоссе в районе дома № 1к1. В результате столкновения пострадали восемь человек. По некоторым данным, позднее число пострадавших выросло до 10.

С места аварии был экстренно эвакуирован пострадавший мужчина в тяжелом состоянии. Для этого был привлечен вертолет Московского авиационного центра.

В ГИБДД допустили, что количество пострадавших может увеличиться. При этом там отметили, что детей до 16 лет среди пострадавших нет.

По информации столичного департамента транспорта, предварительной причиной ДТП является необеспечение безопасности при производстве дорожных работ.

В ГИБДД Москвы также добавили, что водитель автобуса не справился с управлением при перестроении и это также рассматривается как предварительная причина ДТП.