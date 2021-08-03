11:41
Фото: эфир телеканала "Москва 24"
Троих пострадавших в ДТП в Турции россиян прооперировали, они находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
"На сегодняшний день, по информации министерства здравоохранения Турции, трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением", – заявил Мурашко.
Он также отметил, что еще 10 человек получили незначительные повреждения и готовятся к выписке, а девять пострадавших остаются на лечении.
"Троих человек, к сожалению, вчера не удалось спасти, была констатирована смерть, поэтому сейчас предпринимаются все мероприятия по вывозу тел непосредственно на родину", – подчеркнул министр.
Мурашко уточнил, что сейчас идет работа по вопросам организации медицинской помощи и помощи родственникам пострадавших.
Автобус, который перевозил более 20 российских туристов, включая 9 детей, перевернулся в Турции вечером 2 августа. Он следовал из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и перевернулось.
Все пострадавшие являются жителями Самарской области.
В связи с инцидентом туроператор "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших по телефону +90 538-393-34-51.
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