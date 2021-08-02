"Интурист" готов отправить в Турцию родственников пострадавших в ДТП россиян

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Туроператор "Интурист" предоставит возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших в ДТП в Анталье россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Интурист" готов оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших", – сообщили в компании.

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой провинции Анталья вечером 2 августа. Автобус перевозил россиян из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспорт врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

В автобусе находились 22 пассажира, включая 9 детей. Травмы получили, по предварительным данным, 16 человек, еще 4 человека погибли.

Все пострадавшие являются жителями Самарской области. Туристов из других регионов в автобусе не оказалось.

В связи с инцидентом "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших по телефону +905383933451.

Выплату компенсаций будет осуществлять страховая компания "РЕСО-Гарантия".

