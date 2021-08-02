Число погибших в ДТП в Турции россиян выросло до четырех – туроператор

20:13 (обновлено 02.08.2021 21:32)
В ДТП в Анталье попали туристы из Самары – туроператор
Число россиян, которые погибли в результате ДТП с автобусом в Турции, выросло до четырех человек. Об этом сообщает ТАСС.
"Сейчас есть информация о четырех погибших", – заявил официальный представитель туроператора "Интурист".
Отмечается, что все пострадавшие являются жителями Самарской области. Туристов из других регионов в автобусе не оказалось.
В связи с инцидентом туроператор "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших по телефону +905383933451.
В компании также заявили, что готовы оперативно предоставить родственникам пострадавших возможность вылета в Турцию.
Выплату компенсаций будет осуществлять страховая компания "РЕСО-Гарантия".
Сотрудник российского Генконсульства выехал к месту аварии для выяснения деталей случившегося и обстоятельств ДТП.
Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой провинции Анталья вечером 2 августа. Автобус перевозил россиян из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспорт врезался в бетонное ограждение и перевернулся.
В автобусе находились 22 человека, включая 9 детей. Травмы получили, по предварительным данным, 16 человек. Все пострадавшие госпитализированы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: