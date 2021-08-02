Число погибших в ДТП в Турции россиян выросло до четырех – туроператор

В ДТП в Анталье попали туристы из Самары – туроператор

Число россиян, которые погибли в результате ДТП с автобусом в Турции, выросло до четырех человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас есть информация о четырех погибших", – заявил официальный представитель туроператора "Интурист".

Отмечается, что все пострадавшие являются жителями Самарской области. Туристов из других регионов в автобусе не оказалось.

В связи с инцидентом туроператор "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших по телефону +905383933451.

В компании также заявили, что готовы оперативно предоставить родственникам пострадавших возможность вылета в Турцию.

Выплату компенсаций будет осуществлять страховая компания "РЕСО-Гарантия".

Сотрудник российского Генконсульства выехал к месту аварии для выяснения деталей случившегося и обстоятельств ДТП.

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой провинции Анталья вечером 2 августа. Автобус перевозил россиян из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспорт врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

В автобусе находились 22 человека, включая 9 детей. Травмы получили, по предварительным данным, 16 человек. Все пострадавшие госпитализированы.