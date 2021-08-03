Четверо россиян остаются в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Турции

10:40
Фото: эфир телеканала "Москва 24"
Четверо россиян, которые пострадали в ДТП с автобусом в Турции, были прооперированы и находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.
"По ситуации на 10:00 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате, продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что четверо россиян в настоящее время находятся в реанимации.
Автобус, который перевозил более 20 российских туристов, включая 9 детей, перевернулся в Турции вечером 2 августа. Он следовал из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспорт врезался в бетонное ограждение и перевернулся.
Все пострадавшие являются жителями Самарской области.
В связи с инцидентом туроператор "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших по телефону +90 538-393-34-51.
В ДТП в Анталье попали туристы из Самары – туроператор
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