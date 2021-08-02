В Минздраве РФ уточнили число погибших и пострадавших в ДТП в Турции

02 августа, 22:03
Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"
В результате ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья погибли три человека, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии, а двое – в реанимации. Об этом сообщил Минздрав РФ.
"На данный момент из 22 человек, находившихся в автобусе, три человека погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще два человека - в реанимации", – цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.
Уточняется, что Минздрав взял на контроль ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим россиянам. Также за развитием ситуации следит Ростуризм: в ведомстве подчеркнули, что находятся в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса.
Автобус, который перевозил 22 российских туриста, включая девять детей, перевернулся в Турции вечером 2 августа. Он следовал из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспорт врезался в бетонное ограждение и перевернулся.
Все пострадавшие являются жителями Самарской области.
В связи с инцидентом "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших по телефону +905383933451.
В ДТП в Анталье попали туристы из Самары – туроператор
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