Россиянка погибла в ДТП с автобусом в Египте

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В Египте автобус с российскими туристами попал в ДТП, в результате погибла одна гражданка России, еще несколько человек пострадали. Об этом сообщает посольство РФ в Египте.

"При возвращении в Хургаду из Каира автобус, в котором находилось 10 граждан России, попал в ДТП. По имеющейся информации, в результате аварии погибла россиянка и несколько наших соотечественников получили синяки и ссадины", – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Уточняется, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

"Посольство находится в постоянном контакте с египетскими властями по данному инциденту. Несколько сограждан уже вернулись в свои отели в Хургаде", – рассказали в посольстве.

Ранее на трассе Конья – Аксарай в Турции перевозивший туристов автобус попал в серьезное ДТП. Погибла одна туристка из России, 26 человек получили ранения. Представитель посольства РФ в Анкаре рассказал, что трое российских туристов попали в больницу.