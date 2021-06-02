Россиянка погибла в ДТП с автобусом в Египте

02 июня, 22:57
Фото: телеграм-канал "Mash"
В Египте автобус с российскими туристами попал в ДТП, в результате погибла одна гражданка России, еще несколько человек пострадали. Об этом сообщает посольство РФ в Египте.
"При возвращении в Хургаду из Каира автобус, в котором находилось 10 граждан России, попал в ДТП. По имеющейся информации, в результате аварии погибла россиянка и несколько наших соотечественников получили синяки и ссадины", – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Уточняется, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
"Посольство находится в постоянном контакте с египетскими властями по данному инциденту. Несколько сограждан уже вернулись в свои отели в Хургаде", – рассказали в посольстве.
Ранее на трассе Конья – Аксарай в Турции перевозивший туристов автобус попал в серьезное ДТП. Погибла одна туристка из России, 26 человек получили ранения. Представитель посольства РФ в Анкаре рассказал, что трое российских туристов попали в больницу.
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