В МВД заявили, что не разрабатывают нормы о принудительном оснащении машин алкозамками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Андреева Ольга
В МВД России заявили, что не принимают участия в проработке нормы о принудительном оснащении алкозамками машин россиян, которых ранее уличили в пьяной езде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.
По ее словам, ряд СМИ размещали публикации, в которых говорилось, что МВД разрабатывает вместе с Минпромторгом данную меру. Эта информация не соответствует действительности, уточнила она.
"МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает", – заявила Волк.
При этом ранее МВД России, по ее словам, давало отрицательный отзыв на аналогичные предложения. По оценке министерства, эффективное внедрение алкозамков в РФ можно лишь при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ, а также принятия законодательных актов, утверждение и внедрения технических стандартов, организации развитой сети контрольно-сервисных центров.
Несколько дней назад Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания для пьяных водителей за повторное правонарушение. По новой норме к ним предлагается применять меры уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.
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