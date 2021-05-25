Специалист оценил идею лишать прав за повторную езду в пьяном виде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин оценил идею пожизненно лишать прав за повторную езду в пьяном виде. Об этом эксперт рассказал в эфире радио КП.
По мнению специалиста, ситуация с ограничением прав на управление транспортным средством может спровоцировать еще больше нарушений.
"Представьте себе, что человек пожизненно лишен прав, а он скажет: "Тогда я буду ездить без прав, мне больше бояться нечего". Когда человека лишают на год, то у него есть стимул: "Я год выдержу, а потом буду ездить спокойно". Тогда надо лишать пожизненно свободы, а на это мало кто согласится", – объяснил Похмелкин.
Автоэксперт напомнил, что по действующему законодательству за повторное пьяное вождение предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет. Специалист добавил, что эта мера позволяет защитить общество от рецидива правонарушения.
Госдума 25 мая в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание для водителей, которые повторно привлекаются к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
В случае второго привлечения водителя к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде наказанием может стать лишение свободы сроком до трех лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: