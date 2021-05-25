Специалист оценил идею лишать прав за повторную езду в пьяном виде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин оценил идею пожизненно лишать прав за повторную езду в пьяном виде. Об этом эксперт рассказал в эфире радио КП.

По мнению специалиста, ситуация с ограничением прав на управление транспортным средством может спровоцировать еще больше нарушений.

"Представьте себе, что человек пожизненно лишен прав, а он скажет: "Тогда я буду ездить без прав, мне больше бояться нечего". Когда человека лишают на год, то у него есть стимул: "Я год выдержу, а потом буду ездить спокойно". Тогда надо лишать пожизненно свободы, а на это мало кто согласится", – объяснил Похмелкин.

Автоэксперт напомнил, что по действующему законодательству за повторное пьяное вождение предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет. Специалист добавил, что эта мера позволяет защитить общество от рецидива правонарушения.

Госдума 25 мая в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание для водителей, которые повторно привлекаются к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В случае второго привлечения водителя к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде наказанием может стать лишение свободы сроком до трех лет.