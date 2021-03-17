В ГД внесли проект о конфискации машин за "пьяные" ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутаты Госсобрания Башкирии внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий конфискацию автомобиля у нетрезвых водителей, устроивших ДТП с пострадавшими. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Законопроектом предлагается установить обязательную конфискацию автомобиля или другого механического транспортного средства, принадлежащего на праве собственности осужденному или иному законному владельцу, за совершение с применением данного транспортного средства преступлений, предусмотренных частями второй, четвертой или шестой статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" УК РФ или статьей 264.1 "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", – говорится в тексте пояснительной записки.
Отмечается, что соответствующий пункт предлагается ввести в часть 1 статьи 104.1 Уголовного кодека. По мнению парламентариев, такие изменения позволят снизить число ДТП, происходящих по вине пьяных автомобилистов, поскольку нынешние уголовные и административные санкции с решением проблемы не справляются, несмотря на свою жесткость.
Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности предложила ужесточить наказание для автомобилистов, пойманных при вождении в нетрезвом виде более двух раз. Соответствующая инициатива может быть включена в проект поправок в Уголовный кодекс.
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