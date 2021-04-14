В генконсульстве РФ в Анталье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП россиян

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Двое россиян, пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Турции, находятся в больнице в стабильном состоянии, сообщили в генконсульстве России в Анталье.

"По ситуации на 14 апреля под наблюдением врачей остаются два россиянина, пострадавших в ДТП в провинции Конья. В воскресенье они были перевезены в одну из больниц Антальи, где продолжается лечение. Врачи оценивают их состояние как стабильное", – передает слова представителя дипмиссии РИА Новости.

10 апреля на трассе Конья – Аксарай в Турции перевозивший туристов автобус попал в серьезное ДТП. Погибла одна туристка из России, 26 человек получили ранения.

Представитель посольства РФ в Анкаре рассказал, что трое российских туристов попали в больницу.

Муж погибшей рассказал подробности произошедшей аварии. По его мнению, в случившемся есть вина компании Pegas Touristik, которая организовала экскурсию.