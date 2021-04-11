Генконсульство РФ в Анталье ведет подготовку к репатриации тела погибшей в ДТП россиянки

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Генконсульство России в Анталье занимается подготовкой репатриации тела россиянки, погибшей в результате ДТП с участием туристического автобуса, сообщает посольство РФ в Турции.

Сейчас Генконсульство находится в координации с местными властями и представителями страховой компании, чтобы оформить необходимые документы.

Трое пострадавших россиян остаются под наблюдением врачей в медучреждениях Коньи. Им оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Их жизни ничто не угрожает. В ближайшее время будет решаться вопрос об их выписке и перевозке в одну из клиник Антальи.

10 апреля на трассе Конья – Аксарай в Турции перевозивший туристов автобус попал в серьезное ДТП. Погибла одна туристка из России, 26 человек получили ранения.

Представитель посольства РФ в Анкаре рассказал, что трое российских туристов попали в больницы.

Муж погибшей в эксклюзивном интервью Москве 24 рассказал подробности произошедшей аварии. По его мнению, в случившемся есть вина компании Pegas Touristik, которая организовала экскурсию.