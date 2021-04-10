Трое российских туристов после ДТП в Турции госпитализированы – посольство

16:53
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
В результате ДТП с автобусом в Турции трое российских туристов попали в больницы, еще двоих могут выписать в субботу. Об этом рассказал РИА Новости представитель посольства РФ в Анкаре.
Уточняется, что госпитализация потребовалась из-за ушибов и переломов разной степени тяжести.
"Остальные российские туристы находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП, и позволят метеоусловия", – поделился собеседник.
ДТП произошло в Турции на трассе Конья – Аксарай. Автобус перевозил в Каппадокию группу из 32 российских туристов, которые отдыхали в Анталье.
По предварительным данным, причиной аварии стали погодные условия, из-за которых водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге. В результате пострадали 26 человек, одна российская туристка скончалась.
На место ДТП выехали представители посольства России в Анкаре для предоставления консульской помощи нуждающимся.
В ДТП с автобусом в Турции погибла российская туристка, еще 26 человек пострадали
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