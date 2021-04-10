Муж погибшей в ДТП в Турции женщины рассказал, что сейчас находится в больнице

Муж погибшей в ДТП в Турции россиянки рассказал Москве 24 подробности произошедшего

Муж погибшей в ДТП в Турции женщины находился с ней в одном в автобусе, сейчас мужчина в больнице с незначительными повреждениями. Об этом он эксклюзивно рассказал Москве 24.

Он сообщил, что они приехали на отдых в Анталью по линии туроператора Pegas Touristik. Представители консульства пока не связывались с пострадавшими.

10 апреля на трассе Конья – Аксарай в Турции перевозивший туристов автобус попал в серьезное ДТП. Погибла одна туристка из России, 26 человек получили ранения.

Представитель посольства РФ в Анкаре рассказал, что трое российских туристов попали в больницы, еще двоих могут выписать в субботу.