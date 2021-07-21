Двое граждан РФ пострадали в ДТП в Турции

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Фото: Depositphotos/fransz
Двое граждан РФ пострадали в аварии с туристическим джипом близ турецкой Аланьи, их жизни ничего не угрожает. Об этом РИА Новости рассказал представитель генконсульства России в Анталье.
Он сообщил, что ДТП с участием туристического джипа, перевозившего на экскурсию группу местных и иностранных туристов, произошло в месте Акчаты (уезд Аланья) 21 июля около 14:00 по Москве. Правоохранители сообщили о гибели одного иностранного гражданина и девяти пострадавших. Среди них – двое граждан России.
"Они госпитализированы в медицинское учреждение Аланьи, где находятся под наблюдением врачей. Их жизни ничто не угрожает", – подчеркнул представитель генконсульства.
Собеседник агентства добавил, что, по предварительной версии дорожной полиции, водитель автомобиля не справился с управлением на вираже и машина сорвалась с обрыва.
В настоящее время правоохранители выясняют, кто являлся организатором экскурсии и есть ли у него лицензия.
Ранее сообщалось об аварии с туристическим автобусом в Турции. В результате ДТП погибла одна туристка из России, 26 человек получили ранения.
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