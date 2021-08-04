В Дептрансе назвали предварительную причину ДТП на Боровском шоссе

13:28
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В Дептрансе назвали предварительную причину аварии на Боровском шоссе.
"Одна из причин ДТП на Боровском шоссе – необеспечение безопасности при производстве дорожных работ. Точную причину установит полиция", – говорится в телеграм-канале департамента.
По данным ведомства, водитель попавшего в ДТП автобуса имеет 30-летний стаж, в парке Мосгортранса он работает уже 11 лет.
"Он прошел медосмотр перед сменой. Режим труда и отдыха выполнен", – отмечается в сообщении.
ДТП с участием грузовика и автобуса № 750 на Боровском шоссе в столице произошло в среду днем. Сообщалось, что в результате происшествия пострадали восемь человек, среди которых беременная женщина.
Позднее в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции появилась информация, что число пострадавших, по предварительным данным, увеличилось до 10 человек.
Движение транспорта из-за аварии перекрыто по двум полосам Боровского шоссе в сторону центра. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Автобус столкнулся с грузовиком на Боровском шоссе в Москве
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