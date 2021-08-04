Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Боровском шоссе

Видео: Москва 24

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на Боровском шоссе в столице. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"Сегодня около 12:30 на Боровском шоссе в районе дома № 1к1 произошло ДТП грузового автомобиля и автобуса, двигавшегося по 750 маршруту", – говорится в сообщении.

По информации Дептранса, в ДТП пострадали 8 человек, среди них есть беременная женщина, им оказывается медицинская помощь.

В свою очередь, в ГИБДД Москвы заявили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Движение транспорта из-за аварии перекрыто по двум полосам Боровского шоссе в сторону центра. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее автомобиль такси врезался в легковушку на Рублевском шоссе. По словам очевидцев, таксист хотел уйти на съезд, но столкнулся с "Волгой". Из-за удара капот машины оказался сильно разбит, такси развернуло на дороге. Водитель "Волги" госпитализирован, таксист не пострадал.