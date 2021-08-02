Авария с участием пяти машин произошла на Минской улице в Москве

Грузовик перевернулся на западе Москвы

В Москве на Минской улице произошла авария с участием пяти автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и столкнулся с тремя другими машинами. Один автомобиль отбросило на встречную полосу, в результате чего произошло еще одно столкновение. При этом одна из машин опрокинулась на бок.

В ДТП пострадали три человека, у них диагностированы нетяжелые травмы. По факту аварии организована проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

На данный момент движение по второй и третьей полосам в сторону Кутузовского проспекта восстановлено, добавили в Дептрансе.

Ранее такси врезалось в легковушку на Рублевском шоссе. По словам очевидцев, таксист хотел уйти на съезд, но столкнулся с "Волгой". Из-за удара капот машины оказался сильно разбит, такси развернуло на дороге.

Водитель "Волги" госпитализирован, таксист не пострадал.