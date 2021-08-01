Проезжую часть освободили после ДТП с грузовиком на Киевском шоссе в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Проезжую часть освободили после аварии с участием грузовика на 40-м километре Киевского шоссе в ТиНАО. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

"Проезжая часть освобождена", – подтвердили в телеграм-канале Дептранса.

Авария случилась ранее на шоссе в районе съезда на улицу Александра Печерского в сторону области. В ДТП столкнулись грузовой автомобиль и легковушка.

Сообщалось, что движение осуществлялось только по одной полосе.