Проезжую часть освободили после ДТП с грузовиком на Киевском шоссе в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"
Проезжую часть освободили после аварии с участием грузовика на 40-м километре Киевского шоссе в ТиНАО. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.
"Проезжая часть освобождена", – подтвердили в телеграм-канале Дептранса.
Авария случилась ранее на шоссе в районе съезда на улицу Александра Печерского в сторону области. В ДТП столкнулись грузовой автомобиль и легковушка.
Сообщалось, что движение осуществлялось только по одной полосе.
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