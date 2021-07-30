Прокуратура начала проверку после аварии двух автобусов на Пятницком шоссе

Прокуратура Москвы начала проверку после аварии двух автобусов в районе Митино. На Пятницком шоссе пришлось перекрывать полосы, затор растянулся на несколько километров. Сейчас движение восстановили.

В департаменте транспорта сообщили, что машина частного перевозчика въехала в автобус на светофоре. В итоге пострадали два человека. На место аварии вызвали медицинский вертолет.

В частную автобусную компанию сразу нагрянула проверка. Комиссия выясняет, могут ли они обеспечить необходимую безопасность своих пассажиров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.