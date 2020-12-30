Неизвестные облили краской и потушили Вечный огонь в Белграде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Сербии неизвестные осквернили мемориал "Вечный огонь" в Парке освободителей Белграда, сообщает ТАСС.

Отмечается, что огонь потушили и облили краской в ночь на среду, 30 декабря. На банке из-под краски, оставленной на монументе, была нанесена надпись: "Освободители? Нет, никогда!" – с перечеркнутыми серпом и молотом.

Вечный огонь был зажжен 15 декабря президентом Сербии Александром Вучичем и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В мемориальном парке захоронены останки 1 395 югославских партизан и 818 бойцов Советской армии.

Ранее представители хорватской и мусульманской общины в президиуме Боснии и Герцеговины отказались от встречи с Лавровым во время его визита в страну. Свое решение они объяснили тем, что озвученное ранее заявление Лаврова о попытках разрушить Дейтонские соглашения противоречит позиции страны.