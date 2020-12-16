Лавров ответил на отказ боснийских политиков от встречи

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Белграде отреагировал на отказ двух руководителей Боснии и Герцеговины от встречи с ним.
По его мнению, этот жест – несущественный для позиции России и развития отношений с балканской страной. Кроме того, Лавров выразил мнение, что политики "не являются самостоятельными" и "явно действуют по чьей-то подсказке".
Он также вспомнил слова Федерики Могерини, ранее занимавшей пост верховного представителя ЕС, которая отмечала, что Балканы являются зоной интересов Евросоюза.
Лавров указал, что это пережиток колониальных времен, с которым "ничего поделать невозможно", но противодействовать такому "неприемлемому менталитету необходимо".
Ранее представители хорватской и мусульманской общины в президиуме Боснии и Герцеговины отказались от встречи с Лавровым. Свое решение они объяснили тем, что озвученное ранее заявление Лаврова о попытках разрушить Дейтонские соглашения противоречит позиции страны.
Договор был подписан в 1995 году представителями Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Он положил конец длившейся с 1992 года гражданской войне в Боснии и Герцеговине. Россия, США, Германия, Великобритания и Франция была гарантом переговорного процесса.
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