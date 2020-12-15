Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

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Представители хорватской и мусульманской общины в президиуме Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Встреча должна была состояться во вторник утром. Свое решение члены президиума страны объяснили тем, что озвученные накануне заявления Лаврова по Дейтонским соглашениям, подписанным по итогам Боснийской войны в 1995 году, противоречат позиции Боснии и Герцеговины.
"Всем ясно, что господин Лавров – среди первых трех мировых дипломатов. У человека с таким опытом все поступки спланированы заранее. То, что мы могли видеть с того момента, как он прибыл в Боснию и Герцеговину, – это сигналы от страны, которую он представляет", – заявил Комшич в эфире телеканала Federalna.ba.
По мнению политика, поддержка главой российского МИД резолюции о военном нейтралитете Республики Сербской противоречит тому, что такие решения могут приниматься только центральными органами власти Боснии и Герцеговины. Кроме того, Комшич и Джаферович возмутились отсутствием государственного флага и другой официальной символики Боснии на встрече Лаврова и Додика, прошедшей накануне.
Ранее Лавров заявил, что главным событием, которое произошло с российской внешней политикой за последние 15 лет, является осознание Западом России как самостоятельной державы, ставящей на первое место свои национальные интересы.
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