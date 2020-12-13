Захарова рассказала о смертях российских дипломатов от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Среди дипломатов и работников российских консульств есть случаи заражения коронавирусом, в том числе и летальные, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Наши дипломаты и сотрудники консульских учреждений такие же люди, и пандемия их не обходит стороной. У нас есть, к сожалению, и летальные случаи, у нас большое количество людей болеет в наших посольствах", – заявила Захарова в интервью телеканалу "Звезда".

Она отметила, что в связи с эпидемиологической ситуацией в российских дипломатических учреждениях сокращен очный консульский прием.

Ранее из соображений безопасности на самоизоляцию уходил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это связано с тем, что дипломат контактировал с ковид-положительным человеком.