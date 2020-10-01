В МИД раскритиковали дискредитацию усилий России по борьбе с коронавирусом

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что усилия России в борьбе с коронавирусом намеренно очерняют.
"Важно не только заниматься научными разработками и их продвижением, важно предотвращать и не допускать того, что мы сейчас наблюдаем в мировых средствах массовой информации: волны черного пиара, который, к сожалению, задействуется по полной для того, чтобы дискредитировать российские усилия на этом направлении", – приводит РИА Новости слова дипломата.
По словам Захаровой, в мировых СМИ продвигаются материалы, которые фактически призывают игнорировать медицинские достижения России.
Первая вакцина от коронавируса была разработана в России. Препарат зарегистрировали под названием "Спутник V". Несмотря на доказанную эффективность, его раскритиковали некоторые зарубежные исследователи. Другие ученые подтвердили безопасность вакцины.
Ранее официальный представитель МИД РФ критически отозвалась о действиях социальной сети Facebook в отношении ряда российских аккаунтов. Платформа удалила 214 учетных записей, что Захарова расценила как вмешательство в дела России.
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