В МИД раскритиковали дискредитацию усилий России по борьбе с коронавирусом

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что усилия России в борьбе с коронавирусом намеренно очерняют.

"Важно не только заниматься научными разработками и их продвижением, важно предотвращать и не допускать того, что мы сейчас наблюдаем в мировых средствах массовой информации: волны черного пиара, который, к сожалению, задействуется по полной для того, чтобы дискредитировать российские усилия на этом направлении", – приводит РИА Новости слова дипломата.

По словам Захаровой, в мировых СМИ продвигаются материалы, которые фактически призывают игнорировать медицинские достижения России.

Первая вакцина от коронавируса была разработана в России. Препарат зарегистрировали под названием "Спутник V". Несмотря на доказанную эффективность, его раскритиковали некоторые зарубежные исследователи. Другие ученые подтвердили безопасность вакцины.

Ранее официальный представитель МИД РФ критически отозвалась о действиях социальной сети Facebook в отношении ряда российских аккаунтов. Платформа удалила 214 учетных записей, что Захарова расценила как вмешательство в дела России.

