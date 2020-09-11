РФ не вмешивалась в выборы в США и не собирается это делать – Захарова

12:51
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в США и других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Хотелось бы еще раз напомнить американским коллегам: РФ не вмешивалась, не вмешивается и не собирается как-либо влиять на электоральные процессы в США и других странах", – сказала она.
По словам Захаровой, американской стороне не раз было предложено обсуждать все подобные вопросы в спокойном деполитизированном ключе в рамках уважительного диалога. Она отметила, что ответа пока не последовало.
Ранее власти США ввели санкции в отношении граждан РФ Антона Андреева, Дарьи Аслановой и Артема Лифшица, а также внефракционного депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача. Сообщалось, что им приписывают вмешательство в выборы США, которые состоятся в ноябре.
До этого американский профессор истории Аллан Лихтман, известный точностью своих прогнозов результатов выборов, предсказал победу на выборах Джозефу Байдену. Эксперт при составлении прогноза учитывал наличие независимого кандидата в гонке, долгосрочные и краткосрочные экономические показатели, народные волнения, скандалы, харизматичность претендента и прочие характеристики.
По его мнению, на стороне Байдена будут семь факторов против шести у Дональда Трампа. Лихтман заявил, что против действующего президента могут сыграть в том числе скандал с импичментом и экономический кризис из-за пандемии коронавируса.
Выборы пройдут в США 3 ноября этого года. В конце августа Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок.
Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок
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