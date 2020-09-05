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Фото: AP/TASS/Carolyn Kaster
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден назвал Россию главной угрозой выборам в США. Об этом пишет РИА Новости.
Байден провел в пятницу пресс-конференцию. По заявлению политика, большое количество стран заинтересованы в дестабилизации американских выборов.
"Одна (страна. – Прим. Ред.), которая работает над этим наиболее усердно и постоянно <...> – это Россия", – заверил Байден.
Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Китай действует агрессивнее России в своем стремлении повлиять на США. На пресс-конференции Байдена попросили подтвердить или опровергнуть данное утверждение.
"Нет, это не соответствует той информации, которую получаю я", – сказал Байден.
Он добавил, что в случае избрания на пост президента ответит на "российское вмешательство".
"Это непосредственное нарушение нашего суверенитета, и если я стану президентом США, на это будет ответ", – подчеркнул политик.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что представители демократической партии слишком часто говорят о России. Американский лидер счел это "очень интересным", назвав демократов "настоящими маньяками".
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