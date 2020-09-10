США ввели санкции в отношении трех россиян и депутата Украины

Фото: Москва 24

Власти США ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им вмешательства в американские выборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Отмечается, что санкции распространяются на граждан РФ Антона Андреева, Дарью Асланову и Артема Лифшица, а также на внефракционного депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача.

Ранее Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный точностью своих прогнозов результатов выборов, предсказал победу на выборах Джозефу Байдену. Эксперт при составлении прогноза учитывал наличие независимого кандидата в гонке, долгосрочные и краткосрочные экономические показатели, народные волнения, скандалы, харизматичность претендента и прочее.

По его мнению, на стороне Байдена будут семь факторов против шести у Трампа. Лихтман заявил, что против действующего президента могут сыграть в том числе скандал с импичментом и экономический кризис из-за пандемии коронавируса.

Трамп при этом ранее отмечал, что его наиболее вероятный противник на выборах Джо Байден слабее, чем Хиллари Клинтон, с которой он состязался в 2016 году.

Выборы пройдут в США 3 ноября этого года. В конце августа Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок.

