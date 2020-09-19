Санкции ЕС помешают налаживанию диалога в Белоруссии – Захарова

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение санкций Евросоюза против белорусских официальных лиц помешало бы налаживанию диалога и восстановлению стабильности в республике, сообщает ТАСС.

"Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела", – отметила дипломат.

По ее словам, в контексте ситуации в Белоруссии это противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса и ослабления напряженности.

Захарова добавила, что ставка на смену власти в Белоруссии путем санкций и признание "самозванцев" закрепляется во внешнеполитическом арсенале ЕС.

"Белоруссия, увы, не является в этом плане единственным примером", – констатировала дипломат.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что республика вынуждена закрыть государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной. Он обратился к народам этих стран, попросив население "остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну".