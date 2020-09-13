Тактические учения России и Белоруссии пройдут с 14 по 25 сентября

13:42
Фото: ТАСС/Виктор Веткин
Российско-белорусские учения "Славянское братство – 2020" пройдут в Белоруссии с 14 по 25 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
В министерстве рассказали, что учения пройдут на полигоне Брестский. В них в том числе примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ. В ходе учений десантники двух стран проработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач, уточнили в ведомстве.
Всего от России в мероприятии будут участвовать около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и спецтехники гвардейского десантно-штурмового соединения.
Ранее правительство Сербии приняло решение заморозить свое участие в любых военных маневрах на ближайшие шесть месяцев из-за давления Евросоюза.
Министр обороны страны Александр Вулин объяснил, что Сербия приняла такое решение с целью сохранения своей позиции военно-нейтрального государства, а также для того, чтобы избежать возможных нападок на страну со стороны Евросоюза.
Совместные учения Белграда, Москвы и Минска под названием "Славянском братство – 2020" должны были состояться с 10 по 15 сентября на полигоне в Брестской области. В 2019 году данные учения проходили в Сербии, в 2018 году – в РФ.
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