Сербия отказалась от учений с другими странами из-за давления ЕС

20:13
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Правительство Сербии приняло решение заморозить свое участие в любых военных маневрах на ближайшие шесть месяцев из-за давления Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны страны Александра Вулина.
"В ближайшее время мы не станем участвовать в каких-либо учениях или военной деятельности ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, Китаем, Евросоюзом, ни с Востоком, ни с Западом", – заявил министр.
Он объяснил, что Сербия приняла такое решение с целью сохранения своей позиции военно-нейтрального государства, а также для того, чтобы избежать возможных нападок на страну со стороны Евросоюза.
"От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и еще большего давления на нашу политику, на наш народ в Косове и Метохии и Республике Сербской отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией", – отметил Вулин.
Совместные учения Белграда, Москвы и Минска под названием "Славянском братство – 2020" должны были состояться с 10 по 15 сентября на полигоне в Брестской области. Речь шла об отработке совместных действий при выполнении антитеррористических задач.
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