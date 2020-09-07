Российского посла вызвали в МИД Сербии из-за поста Захаровой о Вучиче

Фото: ТАСС/Виктор Кручинин
В Сербском МИД рассказали, что посол РФ Александр Боцан-Харченко был приглашен для устного разъяснения ситуации с постом официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США.
Ранее Захарова опубликовала пост в Facebook с фото с визита делегации, где президент Сербии Александр Вучич сидит напротив американского лидера Дональда Трампа. К нему Захарова приложила кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой "нога на ногу". Позже она извинилась за этот пост и отметила, что таким образом хотела подчеркнуть неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных".
На публикацию остро отреагировал президент Сербии, указав на примитивизм и невоспитанность. В воскресенье в ходе телефонного разговора он обсудил итоги встречи в Вашингтоне и предстоящие переговоры в Брюсселе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По словам главы МИД Сербии Ивицы Дачича, разговор Лаврова и президента Сербии был очень важен, так как пост Захаровой создал напряжение в отношениях стран.
"Для меня приятно и важно, что сам Лавров, первый человек российской дипломатии, включился в разрешение ситуации", – отметил глава МИД Сербии.
В Кремле также прокомментировали публикацию Захаровой о президенте Сербии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что активность российских дипломатов в социальных сетях является необходимой частью их работы.
Представитель Кремля считает, что такая активность должна нарастать, однако нужно тщательно следить за корректностью формулировок во избежание недопонимания.
Захарова объяснила вызвавший скандал пост о переговорах Трампа и Вучича
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