Российского посла вызвали в МИД Сербии из-за поста Захаровой о Вучиче

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В Сербском МИД рассказали, что посол РФ Александр Боцан-Харченко был приглашен для устного разъяснения ситуации с постом официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США.

Ранее Захарова опубликовала пост в Facebook с фото с визита делегации, где президент Сербии Александр Вучич сидит напротив американского лидера Дональда Трампа. К нему Захарова приложила кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой "нога на ногу". Позже она извинилась за этот пост и отметила, что таким образом хотела подчеркнуть неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных".

На публикацию остро отреагировал президент Сербии, указав на примитивизм и невоспитанность. В воскресенье в ходе телефонного разговора он обсудил итоги встречи в Вашингтоне и предстоящие переговоры в Брюсселе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам главы МИД Сербии Ивицы Дачича, разговор Лаврова и президента Сербии был очень важен, так как пост Захаровой создал напряжение в отношениях стран.

"Для меня приятно и важно, что сам Лавров, первый человек российской дипломатии, включился в разрешение ситуации", – отметил глава МИД Сербии.

В Кремле также прокомментировали публикацию Захаровой о президенте Сербии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что активность российских дипломатов в социальных сетях является необходимой частью их работы.

Представитель Кремля считает, что такая активность должна нарастать, однако нужно тщательно следить за корректностью формулировок во избежание недопонимания.