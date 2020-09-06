Сербский чиновник возмутился постом Захаровой о визите их делегации в США

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу визита сербской делегации в США, сообщает "Газета.ру".
Захарова опубликовала в Facebook фото с визита делегации, где президент Сербии Александр Вучич сидит напротив Дональда Трампа, и кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой "нога на ногу".
"Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, как будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте", – написала она под фото.
Джуричу такое сравнение не понравилось. Он заявил, что Захаровой следует стыдиться своих слов. Чиновник обратил внимание, что Вучич не сказал ни одного плохого слова против России.
"Представь себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию", – подчеркнул он.
Переговоры сербской делегации с премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти состоялись 3–4 сентября в США. Президент Вучич перед началом диалога отмечал, что будет изо всех сил бороться за Сербию.
Позже стало известно, что он не признал независимость Косово. Как сообщили в администрации президента США, диалог не касался политики, а только экономики.
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