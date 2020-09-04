Президент Сербии отказался признать независимость Косово

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Фото: EPA/TASS/ANDREJ CUKIC
Президент Сербии Александр Вучич не признал независимость Косово. Об этом заявил глава МИД страны Ивица Дачич в интервью TV Pink.
"Президент Вучич жестким образом отклонил пункт 10 о признании Косово и четко заявил, что оно для Сербии неприемлемо", – заявил Дачич.
Переговоры сербской делегации с премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти проходят в США. Президент Вучич перед началом диалога отмечал, что будет "изо всех сил бороться за Сербию".
"(Президент Вучич. – Прим. Ред.) будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии", – отметил глава МИД.
Члены сербской делегации делали эмоциональные заявления в ходе переговоров. В частности, министр финансов страны Синиша Мали обозначил новый документ как "наиболее тяжелый" изо всех ранее предложенных по Косово.
В администрации президента США сообщали, что переговоры между Косово и Сербией будут проходить 3–4 сентября. Диалог не будет касаться политики, а только экономики, заявляли в американском ведомстве.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о победе на парламентских выборах возглавляемой им Сербской прогрессивной партии. Перед обращением главы государства выступили трубачи.
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