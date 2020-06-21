Вучич провозгласил победу Сербской прогрессивной партии на выборах

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Президент Сербии Александар Вучич заявил о победе на парламентских выборах возглавляемой им Сербской прогрессивной партии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что перед обращением главы государства в этот вечер выступили трубачи. Затем члены СПП начали скандировать "Победа, победа!".

"Мы получили самое большое в истории доверие народа, получив свыше 2 миллионов голосов из 3,3 миллиона от пришедших на выборы граждан", – объявил Вучич. По его словам, партия одержала даже победу в тех местах, где ранее проигрывала.

"Победили в Берлине, Нью-Йорке, в Москве мы набрали 57%, а в Сочи – 95%", – подчеркнул президент Сербии.

Известно, что в парламенте Сербии 250 мест, а в выборах принимала участие 21 партия.