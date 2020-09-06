Захарова извинилась за пост о визите сербской делегации в США

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова извинилась за пост, который вызвал возмущение сербского чиновника. Новую публикацию она также сделала в социальной сети.

"Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось – неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных", – написала Захарова.



Она также добавила, что американские чиновники, желая "искусственно создать видимость собственной исключительности" прибегают к протокольным уловкам. А это, по ее словам, неприемлемо.

Ранее Мария Захарова опубликовала в Facebook фото с визита делегации, где президент Сербии Александр Вучич сидит напротив Дональда Трампа, и кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой "нога на ногу". Этим она высмеяла то, что Трамп поставил стул собеседника на большое расстояние, сравнив это с допросом.

Однако директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурича это возмутило. Он заявил, что Захаровой следует стыдиться своих слов. Чиновник обратил внимание, что Вучич не сказал ни одного плохого слова против России.

