Захарова извинилась за пост о визите сербской делегации в США

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова извинилась за пост, который вызвал возмущение сербского чиновника. Новую публикацию она также сделала в социальной сети.
"Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось – неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных", – написала Захарова.
Она также добавила, что американские чиновники, желая "искусственно создать видимость собственной исключительности" прибегают к протокольным уловкам. А это, по ее словам, неприемлемо.
Ранее Мария Захарова опубликовала в Facebook фото с визита делегации, где президент Сербии Александр Вучич сидит напротив Дональда Трампа, и кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой "нога на ногу". Этим она высмеяла то, что Трамп поставил стул собеседника на большое расстояние, сравнив это с допросом.
Однако директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурича это возмутило. Он заявил, что Захаровой следует стыдиться своих слов. Чиновник обратил внимание, что Вучич не сказал ни одного плохого слова против России.
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