В Кремле прокомментировали публикацию Захаровой о президенте Сербии

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Активность российских дипломатов в социальных сетях является необходимой частью их работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он отметил, что такая активность должна нарастать, однако нужно тщательно следить за корректностью формулировок во избежание недопонимания.

"Все эти кодексы вряд ли могут быть прописаны. Безусловно, необходимо обращать очень тщательное внимание на корректность формулировок с тем, чтобы не возникало каких-то недопониманий", – подчеркнул пресс-секретарь РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала пост в Facebook с фото с визита делегации, где президент Сербии Александр Вучич сидит напротив американского лидера Дональда Трампа. К нему Захарова приложила кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой "нога на ногу".

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии возмутился в связи с этим постом. Он заявил, что Захаровой следует стыдиться своих слов. Она извинилась за этот пост и отметила, что таким образом хотела подчеркнуть неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных".