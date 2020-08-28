Захарова отреагировала на введение США санкций против российских НИИ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает вопиющим введение американцами санкций против российских научно-исследовательских институтов, передает РИА Новости.

Она отметила, что многие их представители в последнее время работали над вакциной от коронавируса. В связи с этим введение санкций против российских ННИ кажется возмутительной мерой.

Захарова заявила, что не понимает, как власти США объяснят гражданам введение санкций против тех, кто работал над вакциной от болезней, в результате которых скончались свыше 180 тысяч американцев.

Официальный представитель российского МИД выразила свою неуверенность в том, что этот шаг является правильным в контексте сотрудничества в борьбе с коронавирусом.

"Создается впечатление, что речь снова идет о банальном использовании санкционного давления в интересах продвижения собственных компаний, сейчас уже фармакологических", – заявила Захарова.

Она отметила, что у России есть вопросы к медико-биологической деятельности США как внутри страны, так и в других государствах. Так, американцы, по словам Захаровой, до сих пор имеют и патентуют изобретения, связанные с применением полноценных боевых отравляющих веществ.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов назвал беспочвенными основания для введения американских санкций против российских НИИ. Он отметил, что никаких доказательств не было представлено.

США внесли в санкционные списки пять российских НИИ. В него также вошел 48-й ЦНИИ Минобороны, который участвовал в разработке вакцины от коронавируса. В США считают, что в этих ННИ велась работа по созданию химического оружия.