Посол РФ назвал беспочвенными санкции США против российских НИИ

07:16
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал беспочвенным решение США ввести санкции против ряда российских НИИ из-за якобы разработки ими химического оружия.
По его словам, это вызывает недоумение, так как никаких доказательств не представлено. Посол указал, что Россия полностью выполнила обязательства по ликвидации запасов химического оружия.
В 2017 году это подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям", – говорится в заявлении Антонова в Facebook.
Дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день Вашингтон остается единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ, с уничтожением которых "затягивает".
США ранее внесли в санкционные списки пять российских НИИ. Один из них – 48-й ЦНИИ Минобороны, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от коронавируса.
Американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности.
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