Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму

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К действующим антироссийским санкциям по Крыму присоединились Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, которое приводит ТАСС.

Страны присоединились к санкционном режиму с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении рестрикций подтверждают данное решение.

В июне совет стран Евросоюза продлил ограничения, введенные против Москвы в связи с присоединением Крыма, на год.

Санкции включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма, а также на инвестиции и туристические услуги на территории полуострова.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер предложил отменить санкции. Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией необходимо дв связи со сложной экономической ситуацией из-за коронавируса.