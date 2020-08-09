В Госдуме прокомментировали инициативу ЕС о борьбе с санкциями третьих стран

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Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев отметил, что вопрос о создании Европейским Союзом механизма противодействия санкциям со стороны третьих стран можно считать перезревшим.

Как передает RT, он отметил, что ранее бюрократы из Брюсселя боялись заниматься этим вопросом, поскольку ими овладевал страх лишения карьеры. По словам Гутенева, он был сильнее чувства ответственности как чиновников.

Он затронул вопрос развития ситуации с "Северным потоком – 2". Депутат считает, что позицию Германии, которая выступает против санкций в отношении газопровода, могут поддержать многие страны Европы. Он заявил, что в настоящий момент встал вопрос "о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США".

Гутенев считает, что позиция европейских стран в случае их выступления против экстерриториальных санкций позволит восстановить международное право. Также, по словам депутата, это поможет реализации экономических проектов между Россией и ЕС.

США продолжает выступать против строительства "Северного потока – 2". Так, палата представителей Конгресса США недавно одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год. В нем содержатся расширенные санкции против строительства газопровода.

В Германии не одобряют американские меры, препятствующие возведению "Северного потока – 2". Недавно в Бундестаге призвали ответить на американские санкции. По мнению депутата немецкого парламента, США уже "перешла Рубикон" в этом вопросе.