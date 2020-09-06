Лавров и Вучич обсудили итоги встречи в Вашингтоне

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич по телефону проинформировал главу МИД РФ Сергея Лаврова об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны выразили нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран.

"В контексте сверки часов по проблеме Косово подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244", – говорится в сообщении.

Сербская делегация провела двухдневный визит в США, где состоялись переговоры с премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти. Стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве Дональда Трампа.

Вместе с тем, Вучич не признал независимость Косово. По словам главы МИД страны Ивицы Дачича, Вучич жестким образом отклонил пункт 10 о признании Косово и четко заявил, что оно для Сербии неприемлемо.