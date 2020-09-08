Захарова выразила сожаление о неправильной трактовке ее поста о Вучиче

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление в связи с неправильной трактовкой ее поста о визите президента Сербии Александара Вучича в США.
В эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" она сказала, что "смысл был очевиден". Захарова указала, что российская сторона сталкивалась с подобными ситуациями на переговорах.
По ее словам, публикация в Facebook была про "протокольные уловки", которые используют в Белом доме, "чтобы не создавать ощущения равноправия в ходе переговоров".
"Действительно, вызывает сожаление, что это все было прочитано не так, как написано", – отметила Захарова.
Ранее в Сети появилась фотография с переговоров Вучича и главы Белого дома Дональда Трампа. На ней сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США. Захарова сопроводила его кадром из фильма "Основной инстинкт".
Позже дипломат извинилась и сообщила, что пост был неверно истолкован и отражал лишь неприятие высокомерия США.
Публикация вызвала волну критики со стороны Белграда. Сам Вучич охарактеризовал высказывание как "примитивное и пошлое".
В то же время сербский МИД вызвал посла РФ Александра Боцана-Харченко для устного разъяснения ситуации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что активность дипломатов в соцсетях должна нарастать, однако нужно тщательно следить за корректностью формулировок во избежание недопонимания.
Захарова объяснила вызвавший скандал пост о переговорах Трампа и Вучича
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