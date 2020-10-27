Глава МИД Лавров ушел на самоизоляцию

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Глава МИД России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию. Это связано с тем, что дипломат контактировал с ковид-положительным человеком. Об этом рассказали в департаменте информации и печати МИД.

Отмечается, что министр чувствует себя хорошо.

"Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Самочувствие министра хорошее", – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Также сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перешел на удаленный режим работы в связи с возможным контактом с лицами, чей тест на коронавирус оказался положительным.

Помимо этого, решение уйти на самоизоляцию принял Михаил Мурашко. У одного из членов его семьи выявили положительный тест на коронавирус.