Беглов перешел на дистанционный режим работы

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перешел на удаленный режим работы. Об этом сообщает RT.

В пресс-службе губернатора сообщили, что на удаленную работу он перешел в связи с возможным контактом с лицами, чей тест на коронавирус оказался положительным.

"Все совещания с участием главы города будут проводиться в режиме ВКС", – добавили в пресс-службе губернатора.

Ранее решение уйти на самоизоляцию принял министр здравоохранения Михаил Мурашко. У одного из членов его семьи – положительный тест на коронавирус. Кроме того, коронавирус подтвердился у главы администрации Петрозаводска Ирины Мирошник.